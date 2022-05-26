Михаил Кержаков о чемпионстве «Зенита»: «В мыслях было, что «Динамо» отвалится в последних турах»

Вратарь высказался о 4-м подряд чемпионстве клуба.

— Со стороны, глядя на выступление «Зенита» в этом сезоне, складывается ощущение, что выиграли чемпионат на классе. Действительно так легко?

— Это при том, что я максимально старался сохранить интригу до последних туров. Ну получается так — да. Но, в принципе, в мыслях было, что «Динамо» отвалится в последних турах. Мои поздравления Шварцу (главный тренер «Динамо» — прим. ред.), он действительно создал боеспособный и интересный коллектив.

Еще могу выделить Самару, именно по футболу. И «Сочи», но команда уже приелась, так как она и в этом, в прошлом и в позапрошлом годах играли хорошо. Видно, что кайфуют от футбола.

Но, что касается , была мысль, что команда отвалится из-за недостатка опыта в борьбе в нужных матчах. Думаю, молодость взяла свое, – сказал Кержаков в эфире канала «Россия 24».

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