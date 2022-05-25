Клопп о финале ЛЧ: «Если брать только последние 10 минут игр «Реала», кажется, что у «Ливерпуля» нет шансов. Но матчи идут дольше»

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Юрген Клопп поделился ожиданиями перед финалом Лиги чемпионов с «Реалом».

«Никогда не знаешь, когда снова доберешься до финала Лиги чемпионов, так что это действительно нечто особенное. Мы встретимся с командой, которая за последние 10 лет выигрывала турнир минимум четыре раза. Это делает финал действительно особенным.

Анчелотти – один из самых успешных тренеров в мире, но он также является образцом для подражания в плане того, как он справляется с успехом.

Он очень приятный человек. У нас хорошие отношения, я его очень уважаю. Он очень, очень, очень успешен. Он выиграл все и везде и никогда не остановится.

Если брать только последние 10 минут каждого матча «Реала», кажется, что у нас нет шансов. Но матчи идут дольше, и им приходилось отыгрываться.

«Реал» очень опытен и точно знает, как подготовиться к финалу, мы почувствовали это в 2018 году («Реал» выиграл финал Лиги чемпионов со счетом 3:1 – прим. Sports.ru). С тех пор мы стали опытнее, что поможет», – сказал тренер «Ливерпуля».

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