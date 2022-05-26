Кассьерру хочет подписать «Црвена Звезда». Ранее клуб интересовался Дзюбой

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Форвард «Сочи» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в чемпионате Сербии.

В приобретении 25-летнего колумбийца заинтересована «Црвена Звезда», сообщает «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Кассьерра забил 14 голов, став вторым бомбардиром РПЛ.

Его контракт с «Сочи» действует до конца июня 2023 года с опцией продления на еще один сезон.

Ранее «Црвена Звезда» Звезда» интересовалась Артемом Дзюбой, но в итоге охладела к экс-форварду «Зенита».

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