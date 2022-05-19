Форвард «Сочи» Кассьерра интересен «Рейнджерс»

Форвард может перейти в .

Об этом сообщил комментатор Роман Нагучев.

«Рейнджерс» определенно нуждается в нападающем. Кассьера очень интересен клубу. Руководство «Рейнджерс» уже связывалось с «Сочи».

Ван Бронкхорст прекрасно знаком с этим игроком [по чемпионату Нидерландов]», — сказал Нагучев во время трансляции финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» (1:1, 5:4 по пен.).

В 21 матче на счету 25-летнего колумбийца 11 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

Контракт форварда с «Сочи» рассчитан до июня 2023 года.

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