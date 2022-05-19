Форвард «Сочи» Кассьерра интересен «Рейнджерс»

Форвард «Сочи» Матео Кассьерра может перейти в «Рейнджерс».
Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.
«Рейнджерс» определенно нуждается в нападающем. Кассьера очень интересен клубу. Руководство «Рейнджерс» уже связывалось с «Сочи».
Ван Бронкхорст прекрасно знаком с этим игроком [по чемпионату Нидерландов]», — сказал Нагучев во время трансляции финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» (1:1, 5:4 по пен.).
В 21 матче РПЛ на счету 25-летнего колумбийца 11 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
Контракт форварда с «Сочи» рассчитан до июня 2023 года.
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