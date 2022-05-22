Кассьерра готов остаться в России, но может уйти из «Сочи» в другой клуб РПЛ. Клуб хочет 10 млн евро

Пока неизвестно, где форвард «Сочи» Матео Кассьерра проведет следующий сезон.

По данным , интерес к 25-летнему нападающему проявляют , клубы из Бельгии и , но никто из них не предлагал за колумбийца более 6 млн евро. готов рассматривать предложения, стартующие от 10 млн евро.

Всего у «Сочи» более 5 предложений по Кассьерре, в том числе – и от клубов РПЛ, которые готов заплатить больше, чем европейские. «Сочи» готов продать нападающего в российский клуб, но возможен и вариант, при котором он останется в команде, подписав новый контракт на улучшенных условиях.

Агент игрока Секу Траоре посетил матч заключительного тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо» (5:1), в котором Кассьерра сделал хет-трик. Он приехал в Москву, чтобы обсудить будущее своего клиента с руководством «Сочи».

«Матео комфортно чувствует в России, у него нет цели уехать после окончания сезона во что бы то ни стало. Кассьерра готов остаться в РПЛ, если получит выгодное предложение. Мы на связи с клубом, у нас прекрасные отношения и взаимопонимание, мы обсуждаем наилучшие варианты для Матео. Финальное решение в любом случае будет за ним», – сказал агент.

В этом сезоне форвард забил 14 голов и отдал 4 передачи в 22 матчах . Его статистика доступна здесь.

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