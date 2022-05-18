Булатов о «Спартаке»: «Если игру в защите Ваноли худо-бедно отладил, то в атаке проблесков не видно. Все стихийно»

Экс-хавбек «Спартака» высказался об игре красно-белых.

— Месяца полтора назад вы говорили про Ваноли: «Пока я так и не понял, что он за тренер, как хочет играть». Теперь поняли?

— Нет. Матч с «Зенитом» — первый, когда команда за 90 минут почти не допустила ошибок в обороне. Играла дисциплинированно, держала плотность. Правда, надо учитывать, что противостоял «Спартаку» немотивированный соперник. Если игру в защите Ваноли худо-бедно отладил, то в атаке проблесков, к сожалению, не видно.

— Что не так с нападением?

— Все стихийно! Начиная с того, как команда выходит из обороны. Как полузащитники завязывают игру. С этим у «Спартака» огромные проблемы. В позиционном нападении игра совершенно не выстроена. Если что-то и проклевывается, то исключительно благодаря индивидуальному мастерству отдельных футболистов.

— Хлусевич в роли центрального защитника — удачная находка Ваноли?

— Да. Там как раз проявились лучшие качества Даниила — скорость, цепкость, неуступчивость в единоборствах. В разрушении он действительно очень хорош.

Вот на позиции латераля ему не хватает тонкости, техники, умения идеально вложить мяч в ногу партнеру. Так что, возможно, Хлусевича и в дальнейшем будут использовать в центре обороны.

— В чем Промес уступает самому себе пятилетней давности?

— Прежде всего — в физике. Раньше он был более взрывной и мобильный. Хорошо держал интенсивность. Чаще был на мяче.

— Значит, дело в возрасте?

— Не только.

— В чем еще?

— В мотивации! Сколько ему? Всего 30. Посмотрите на Роналду, Месси, Ибрагимовича. Они гораздо старше, но держат планку. То же самое могло быть и с Промесом — если бы сохранялась мотивация, – сказал Булатов.

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