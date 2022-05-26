Моуринью о победе в Лиге конференций: «Рома» вышла не работать, а писать историю. Лишь я и Трапаттони выигрывали еврокубки пять раз, чувствую себя староватым»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал победу клуба в Лиге конференций.

«В раздевалке после победы над «Торино» (3:0) я сказал парням, что мы сделали то, что должны были: квалифицировались в Лигу Европы. И сегодня мы вышли не работать, а писать историю – и мы это сделали.

Мы с самого начала чувствовали, что выиграем Лигу конференций. Матчи становились все сложнее, на победу претендовали такие сильные команды, как «Марсель» и «Фейеноорд». Но мы были нацелены на трофей, и в чемпионате это стоило нам очков.

Я остаюсь в «Роме», никаких сомнений на этот счет нет, что бы там ни говорили. Я хочу остаться в Риме. У клуба прекрасные и честные владельцы, и эта история должна получить продолжение. Мы должны продолжить работу над этим проектом и определить план развития на следующий сезон.

Важны все международные трофеи. Только я и Трапаттони выигрывали еврокубки пять раз. Чувствую себя староватым. Я выигрывал в 2003-м, 2015-м или 2016-м (на самом деле в 2017-м – прим. Sports.ru), а сейчас в 2022-м. А теперь я собираюсь наслаждаться победой и отпуском на своем пляже», – сказал Моуринью в эфире Sky Sport Italia.

Моуринью заплакал во время интервью после победы в Лиге конференций

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