Лапорта о сезоне «Барсы»: «Зол и разочарован. Нам нельзя проигрывать дома «Кадису», «Райо» и «Вильярреалу»

Президент «Барселоны» подвел итоги сезона.

«Я заканчиваю сезон злым и разочарованным. Я разочарован, потому что, хотя я знаю, что у нас были травмы, нам нельзя проигрывать дома «Кадису», «Райо» и «Вильярреалу». Я разочарован отношением команды к делу. Я страдал не меньше или даже больше, чем Хави, из-за этой нехватки характера. Я не понимаю этого, и это большое разочарование.

Эта команда никогда не лидировала [в таблице], и я разочарован и зол. Нельзя допускать, чтобы основная команда «Барсы» проигрывала дома «Кадису», «Райо» и «Вильярреалу». Это большое разочарование для меня как для президента», – сказал Лапорта.

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