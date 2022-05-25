Майкл Оуэн: «Ливерпуль» разнесет «Реал» – 3:1 или 3:0. Мерсисайдцы слишком сильны»

Бывший форвард «Ливерпуля» и «Реала» высказался о встрече команд в финале ЛЧ.

Решающая игра чемпионов пройдет 28 мая.

«Я думаю, что лучше и способен его разнести. 3:1 или 3:0 – таков мой прогноз.

Думаю, что «Ливерпуль» может одержать достаточно убедительную победу, поскольку это выдающаяся команда, слишком сильная для «Реала» на данный момент.

«Реал» феноменально поработал, чтобы выйти в финал. Наверняка он верит в победу, учитывая его тяжелый путь. Но я думаю, что «Ливерпуль» слишком хорош и очень опытен. Он постарается избежать вязкой игры, потому что никто лучше «Реала» не знает, как в таких матчах побеждать», – заявил Оуэн.

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