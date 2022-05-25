Родри о вылете из ЛЧ от «Реала»: «Худший день в моей жизни. Я злился из-за того, что они выжили в первом матче, мы должны были забивать 5-6 голов»

высказался о поражении от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

– Каким вы запомнили провал на «Бернабеу»?

– Это был худший день в моей жизни. Мы были разочарованы. Я помню, что Гвардиола дал нам два выходных дня после этого, он помог нам отключиться. Это был ключевой момент. Когда мы вернулись, он дал нам понять, что нам есть за что еще бороться. Мы вернулись с новыми силами.

Ключевой момент был в первом матче. Я злился из-за того, что они выжили. В этом матче мы должны были забить 5 или 6 голов. Мы знаем, каков «Бернабеу», что может там произойти. В моменты сумасшествия было сложно собраться. был хаотичен и запутал нас. Но мы попытаемся еще раз. У нас молодое поколение», – сказал полузащитник .

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