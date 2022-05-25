Модрич о пути «Реала» к финалу ЛЧ: «В этом году он был самым трудным и самым лучшим. Камбэки, атмосфера на «Бернабеу» – это было волшебно»

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Лука Модрич высказался о пути «Реала» к финалу Лиги чемпионов

«Концовка каждого сезона сложная, не бывает простых концовок. Каждый из четырех последних финалов, которые мы провели, был трудным. Две победы над «Атлетико», «Ювентусом», «Ливерпулем» не были простыми, и этот финал тоже не будет простым. 

Путь, который мы прошли, чтобы достичь этого финала, возможно, был самым трудным за все то время, что я нахожусь здесь. 

– И самым лучшим?

– Я думаю, что лучшим. То, как мы играли, камбэки, атмосфера на «Бернабеу»... он был лучшим. Я думаю, сравнивать очень трудно, но в этом году это было волшебно, впечатляюще», – сказал полузащитник «Реала».

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