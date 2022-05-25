Куртуа об игре с «Ливерпулем»: «Реал» в отличной физической форме, а они до последней минуты выкладывались в АПЛ. У нас может быть небольшое преимущество»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о предстоящей игре с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
«Это мой первый финал, и я взволнован. Особенные ощущения. Надеюсь, что мы сможем победить.
«Ливерпуль» – отличная команда, действующая очень интенсивно и агрессивно прессингующая. Там играют очень быстрые футболисты. Но в финале возможно все.
Мы подходим к матчу в прекрасной физической форме, в то время как им пришлось до последней минуты отдавать все силы в АПЛ. Возможно, это даст нам небольшое преимущество. Однако нужно сыграть интенсивно и доказать, что мы способны биться до конца», – заявил Куртуа.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам