Тебас про Аль-Хелайфи: «Он глава «ПСЖ», ECA и beIN Sports, член исполкома УЕФА. Слишком много конфликтов интересов, такого быть не должно»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с критикой в адрес руководства «ПСЖ».

– президент «ПСЖ», глава (ЕСА), член исполкома и председатель совета директоров beIN Sports, одной из крупнейших телевизионных компаний мира, приобретающей права на показ матчей.

Он занимается многими делами, возникает слишком много конфликтов интересов, а такого быть не должно. Для футбола в 2022 году это непозволительно. Он не может быть первым человеком в этих организациях и руководить компанией, покупающей права на Ла Лигу, Лигу чемпионов, матчи сборных», – сказал Тебас.

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