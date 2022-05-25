Роналдиньо: «Салах – один из лучших игроков мира, хотел бы сыграть вместе с ним»

хотел бы сыграть вместе с .

«Совет Салаху насчет его будущего? Самое главное, чтобы он был счастлив, футбол – это источник счастья, и это должно быть независимо от того, за какой клуб он будет играть в будущем.

Он должен продолжать играть в футбол так, чтобы это делало его счастливым, потому что нет ничего лучше, чем играть в футбол.

Я хотел бы сыграть вместе с Мохамедом [Салахом]. Он один из лучших игроков мира, мне всегда нравится наблюдать за ним», – сказал бывший футболист «Барселоны».

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