Вальверде о желании Салаха сыграть с «Реалом», а не «Сити»: «Похоже на попытку принизить нас. Постараемся показать, почему мы в финале ЛЧ»

Полузащитник «Реала» недоволен комментариями .

Форвард после победы над «Вильярреалом» в полуфинале чемпионов заявил, что в финале хотел бы встретиться с мадридской командой.

– Салах сказал, что предпочел бы сыграть с «Реалом», а не с «Манчестер Сити». Вас это мотивирует?

– Да. Конечно, у каждого может быть свое мнение. Мы соперники, и это похоже на попытку принизить «Реал» и его футболистов.

Нам нужно лишь максимально выложиться, постараться показать, почему мы попали в финал, и, надеюсь, мы сможем завоевать еще один трофей для фанатов и клуба, – сказал уругваец.

Матч между «Ливерпулем» и состоится 28 мая.

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