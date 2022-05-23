Вальверде о желании Салаха сыграть с «Реалом», а не «Сити»: «Похоже на попытку принизить нас. Постараемся показать, почему мы в финале ЛЧ»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Мохамед Салах Федерико Вальверде Футбол

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде недоволен комментариями Мохамеда Салаха.

Форвард «Ливерпуля» после победы над «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов заявил, что в финале хотел бы встретиться с мадридской командой.

– Салах сказал, что предпочел бы сыграть с «Реалом», а не с «Манчестер Сити». Вас это мотивирует?

– Да. Конечно, у каждого может быть свое мнение. Мы соперники, и это похоже на попытку принизить «Реал» и его футболистов.

Нам нужно лишь максимально выложиться, постараться показать, почему мы попали в финал, и, надеюсь, мы сможем завоевать еще один трофей для фанатов и клуба, – сказал уругваец.

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 28 мая.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные