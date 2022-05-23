Вальверде о желании Салаха сыграть с «Реалом», а не «Сити»: «Похоже на попытку принизить нас. Постараемся показать, почему мы в финале ЛЧ»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде недоволен комментариями Мохамеда Салаха.
Форвард «Ливерпуля» после победы над «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов заявил, что в финале хотел бы встретиться с мадридской командой.
– Салах сказал, что предпочел бы сыграть с «Реалом», а не с «Манчестер Сити». Вас это мотивирует?
– Да. Конечно, у каждого может быть свое мнение. Мы соперники, и это похоже на попытку принизить «Реал» и его футболистов.
Нам нужно лишь максимально выложиться, постараться показать, почему мы попали в финал, и, надеюсь, мы сможем завоевать еще один трофей для фанатов и клуба, – сказал уругваец.
Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 28 мая.
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