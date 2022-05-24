Александр Зинченко: «Не знаю, буду ли я полезен Украине с автоматом. Моя миссия – говорить с аудиторией»

рассказал, как может быть полезен Украине.

«На этот вопрос очень хорошо ответил Андрей Шевченко. Я держал автомат в руках 1-2 раза. Я не знаю, буду ли я полезен своей стране с автоматом в руках, но я чувствую, что моя миссия – это говорить с аудиторией, которая есть у меня в социальных сетях. Я должен говорить всему миру, показывать и освещать все, что происходит на Украине.

Я очень горжусь тем, что я украинец. Когда я держу флаг Украины в руках или заворачиваюсь в него – это незабываемые эмоции. Это нужно делать каждому украинцу, который прославляет нашу страну в каждом уголке мира», – приводит слова защитника «Манчестер Сити» сайт Sportanalytic.com.

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