Иванов назначен на ответный стыковой матч «Химки» – СКА, Кукуян обслужит игру «Уфа» – «Оренбург»

Теги Химки премьер-лига Россия судьи Олимп-ФНЛ СКА Хабаровск Оренбург Уфа Сергей Сергеевич Иванов Павел Кукуян Футбол

РФС назначил судей на ответные стыковые матчи чемпионата России.

28 мая (суббота)

«Химки» – СКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Игорь Синер.

«Уфа» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Александр Богданов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гончар.

Первые матчи пройдут сегодня, 25 мая. Sports.ru проведет текстовые онлайн-трансляции матча СКА – «Химки» и игры «Оренбург» – «Уфа».

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