Терюшков о стыках со СКА: «Химки» отлично готовы и намерены выиграть два оставшихся боя, чтобы остаться в РПЛ»

Роман Терюшков заявил о решимости «Химок» остаться в РПЛ.

Член наблюдательного совета подмосковного клуба высказался в преддверии первого стыкового матча с хабаровским СКА.

«Наш главный тренер совсем недавно работал в и знает о предстоящем сопернике все. Поэтому уверен, что Сергей Николаевич [Юран] сумеет подобрать нужную тактику и объяснить игрокам своей команды, что делать.

Нас ждет трудная игра после долгого перелета. К тому же в Хабаровске поле в отвратительном состоянии. Искусственный газон, который давно не менялся. На нем будет тяжело играть. Надеюсь, все наши игроки обойдутся без травм.

И при всех трудностях рассчитываем на победу в этих переходных матчах. Команда отлично готова и намерена выиграть два оставшихся боя, чтобы остаться в , – сказал Терюшков.

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