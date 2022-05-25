Директор Серии А о новом контракте Мбаппе с «ПСЖ»: «Абсолютное зло. Система так и останется неустойчивой. Модель «Милана» – здоровый рост»

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Луиджи Де Сьерво высказался о новом контракте Килиана Мбаппе с «ПСЖ».

Исполнительный директор Серии А раскритиковал условия соглашения между форвардом и парижским клубом.

«То, что случилось в Париже с новым контрактом Мбаппе, – в этом ничего хорошего нет, это абсолютное зло. Мы должны быть внимательны к таким вещам.

Если футбольные клубы продолжат платить такие астрономические суммы, то система так и останется неустойчивой. Она будет подвластна исключительно логике тех, у кого больше денег, особенно компаниям, которыми владеют государства, а не индивидуальные предприниматели.

Модель «Милана», напротив, показывает здоровый, обоснованный рост благодаря разумным и планомерным инвестициям. К счастью, в футбол все больше и больше приходят подготовленных директоров», – сказал Де Сьерво.

«ПСЖ» собирается платить Мбаппе по миллиону в неделю. Он не обогнал Месси, но Килиана хотели сохранить эмир Катара и Макрон 

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