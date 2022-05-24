«Монако» получит 35 млн евро от «ПСЖ» после продления контракта с Мбаппе

«Монако» получит еще одну выплату от «ПСЖ» за .

По данным RMC Sport, после подписания нового контракта с форвардом парижане заплатят «Монако» еще 35 млн евро.

Сделка между клубами, оформленная в августе 2017 года, подразумевала, что 180 млн евро, прописанные в качестве суммы обязательного выкупа, будут выплачены тремя траншами: летом 2018 года «ПСЖ» заплатил 90 млн евро, а летом 2019-го – еще 55 млн.

На оставшиеся 35 млн евро мог рассчитывать только в случае, если Килиан продлит контракт с . Теперь, когда это произошло, парижане обязаны выплатить «Монако» эту сумму.

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