«Рубин» не должен вылететь в ФНЛ. 10 клубов проголосовали за то, что из РПЛ не вылетают». Директор «Ростова» о казанцах

Спортивный директор поддерживает мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона.

– Вы считаете, что мораторий на вылет еще возможен?

– Я на это надеюсь. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует. «Рубин» не должен вылететь в ФНЛ по абсолютно независящим от них причинам.

10 клубов проголосовали за то, что команды РПЛ не вылетают. О том, что не входят команды ФНЛ, – это бред абсолютный. Мы даже принять такое решение не могли, этот вопрос – в компетенции РФС.

– Каким должен быть исход? Условно, остается 16 клубов, добавляется два первых места ФНЛ, и все? Стыков не будет?

– Смотрите, там есть разные варианты. Абсолютно разные. Мы можем тут что угодно предлагать, а принимать будет исполком. Смысла не вижу перечислять – 7-8 вариантов. Кубок лиги, без Кубка лиги.

– Вы конкретно сейчас за какой вариант?

– Моя позиция – «Рубин» не должен вылететь по неспортивному принципу.

Какой формат поддержит РФС – пусть на исполкоме принимают. Мы поддержим любое решение, где будут соблюдены спортивные принципы, которые якобы не нарушены. Это просто абсолютно дилетантская позиция. Кто только не погружен в информацию по «Рубину»... Они сделали доклад на собрании с цифрами, и ни один человек не возразил. Все было абсолютно аргументированно, – сказал Алексей Рыскин.

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