«Рубин» терять нельзя. Клуб работает замечательно, просто уехали 6 игроков основы». Директор «Ростова» о казанцах

Спортивный директор «Ростова» поддерживает мораторий на вылет из по итогам сезона.

«Мы обсуждали мораторий на вылет [на заседании рабочей группы РПЛ]. Спортивный принцип был нарушен, особенно пострадали , «Рубин» и . Глупо с этим спорить.

«Рубин» сейчас находится в таком бедственном положении, а журналисты вместо того, чтобы разобраться в ситуации, начинают рассказывать, что Слуцкий не так работал, клуб не так работал.

Клуб работает замечательно. Просто шесть игроков стартового состава уехали по ходу соревнований, заменить их некому. Боевых единиц фактически осталось 12 человек, если мне память не изменяет.

Генеральный директор [Рустем Сайманов] представил доклад – ни один присутствовавший человек не возразил. Все аргументированно, с цифрами. Такой клуб, как «Рубин», терять нельзя, надо искать решение.

У «Ростова» уехали только три стопроцентных игрока основы, остальные были игроки ротации. Слава богу, в системе клуба у нас подросли хорошие ребята, которые смогли безболезненно заменить уехавших.

И «Рубин» работал с молодежью. У них дубль – команда 2005 года, а у нас – 2002-2003-го. Они постарше, поэтому безболезненно смогли влиться в состав», – сказал Алексей Рыскин.

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