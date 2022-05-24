Британские власти одобрят продажу «Челси» Боэли за 4,25 млрд фунтов в течение 24 часов. Из-за гражданства Абрамовича понадобится разрешение правительства Португалии

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес Доджерс Политика Тодд Боэли Футбол

В ближайшие 24 часа продажа «Челси» будет одобрена руководством Великобритании.

Власти страны готовы дать согласие на продажу клуба консорциуму Тодда Боэли, совладельца «Лос-Анджелес Доджерс», за 4,25 млрд фунтов стерлингов.

По информации источника BBC в правительстве, на пути к завершению сделки все еще существует ряд препятствий. Так, из-за того, что у Романа Абрамовича, нынешнего владельца клуба, португальское гражданство, понадобится специальное разрешение от властей этой страны.

Британские министры сейчас ведут интенсивные переговоры со своими коллегами в Еврокомиссии по поводу гарантий, необходимых для одобрения сделки.

Также подчеркивается, что консорциум Боэли прошел проверку руководящего состава со стороны АПЛ, и проблем с лицензированием перед началом нового сезона чемпионата Англии не возникнет.

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