Тухель про 1:1 с «Лестером»: «Челси» играл лучше, не давал создавать моменты и заслужил победу»

Главный тренер «Челси» подвел итоги игры с «Лестером» (1:1) в .

«Мы играли лучше и заслужили победу. Мы не позволяли создавать моменты у своих ворот, пропущенный гол – после удара из-за пределов штрафной.

Мы создали достаточно моментов для того, чтобы выиграть, не позволяли опасно контратаковать. Так что меня устраивает такая игра. Но мы в очередной раз не получили то, что заслужили.

Нам потребовался гол в исполнении флангового защитника после передачи от флангового защитника», – сказал немец.

«Челси» сыграл вничью с «Лестером» – 1:1. Алонсо ответил на гол Мэддисона

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