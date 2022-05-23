Мората хочет завершить карьеру в «Ювентусе». Аллегри тоже предпочел бы сохранить форварда

Нападающий Альваро Мората и заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, испанский форвард хотел бы завершить карьеру в туринской команде. Главный тренер клуба тоже предпочел бы сохранить этого игрока, тем более на фоне ухода Пауло Дибалы в качестве свободного агента.

Права на Морату принадлежат . Команды в 2020 году согласовали сумму выкупа в размере 35 миллионов евро, однако руководство «Ювентуса» изменило трансферную стратегию и не готово столько платить за футболиста, которому в октябре будет 30 лет.

Отмечается, что мадридцы не собираются идти на существенные уступки и соглашаться на продажу игрока за 15 млн евро плюс бонусы. Контракт Мораты с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года, и он сможет уже в январе договориться о переходе в любую другую команду, если пожелает.

«Ювентус» собирается вернуться к обсуждению трансфера незадолго до закрытия ближайшего трансферного окна в надежде на более подходящие условия перехода.

В текущем сезоне Мората провел 35 матчей в Серии А и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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