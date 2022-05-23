Леау признан MVP сезона Серии А. У него 11 голов и 8 пасов за «Милан»

Форвард «Милана» Рафаэл Леау признан самым ценным игроком прошедшего чемпионата Италии.
При определении победителя учитывались не только статистические данные, но и игра без мяча, вклад в командные действия, а также технические показатели.
В 34 матчах 22-летний португалец забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
Подробнее его статистика – здесь.
Леау отдал 3 голевых паса в 1-м тайме игры с «Сассуоло». У форварда «Милана» 8 (2+6) очков за 5 последних игр в Серии А
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