«Милан» предложит Томори новый контракт. Защитника считают ключевым игроком команды

намерен предложить новый контракт защитнику .

Как передает The Telegraph, «россонери» хотят поощрить англичанина за то, что он сыграл важную роль в завоевании чемпионства. Томори принял участие в большем количестве матчей, чем любой другой полевой игрок команды.

Текущее соглашение между сторонами рассчитано еще на три года, однако «Милан» хочет его улучшить и сделать Фикайо ключевым футболистом.

В завершившемся сезоне Серии А Томори провел 31 матч. Подробно со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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