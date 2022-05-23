«Милан» предложит Томори новый контракт. Защитника считают ключевым игроком команды

Теги Милан серия А Италия Фикайо Томори Футбол

«Милан» намерен предложить новый контракт защитнику Фикайо Томори.

Как передает The Telegraph, «россонери» хотят поощрить англичанина за то, что он сыграл важную роль в завоевании чемпионства. Томори принял участие в большем количестве матчей, чем любой другой полевой игрок команды.

Текущее соглашение между сторонами рассчитано еще на три года, однако «Милан» хочет его улучшить и сделать Фикайо ключевым футболистом.

В завершившемся сезоне Серии А Томори провел 31 матч. Подробно со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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