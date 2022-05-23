«Спартак», «Зенит» и еще 7 клубов РПЛ направили письма против расширения лиги в РФС («РБ Спорт»)

9 клубов РПЛ обратились в РФС с целью сохранить нынешний формат лиги.

Как передает «РБ Спорт», 23 мая , «Сочи», , , , , «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» направили в Российский футбольный союз письма, в которых поддержали текущий формат турнира и выступили за создание Кубка РПЛ, отметив экономическую целесообразность данного решения.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что выступает категорически против расширения лиги до 18 клубов.

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