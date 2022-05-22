«МЮ» в 9-й раз подряд завершил сезон ниже «Ман Сити». Разрыв – 35 очков на этот раз

«Манчестер Сити» в девятый раз подряд завершил чемпионат Англии выше соседей по городу.
«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне стал шестым, «Сити» – первым.
В последний раз «МЮ» опережал «горожан» в сезоне-2012/13 – тогда команды заняли первое и второе место соответственно. С тех пор «красные дьяволы» неизменно оказывались ниже соперников.
Примечательно, что в нынешнем сезоне разрыв между командами составил 35 очков. Это самая большая разница за указанный период.
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