«МЮ» в 9-й раз подряд завершил сезон ниже «Ман Сити». Разрыв – 35 очков на этот раз

в девятый раз подряд завершил чемпионат Англии выше соседей по городу.

в этом сезоне стал шестым, «Сити» – первым.

В последний раз «МЮ» опережал «горожан» в сезоне-2012/13 – тогда команды заняли первое и второе место соответственно. С тех пор «красные дьяволы» неизменно оказывались ниже соперников.

Примечательно, что в нынешнем сезоне разрыв между командами составил 35 очков. Это самая большая разница за указанный период.

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