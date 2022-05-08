Гендиректор «Зенита»: «Хочу отметить и тех, кто уже не играет в клубе. Без них не было бы четырех титулов подряд»

Генеральный директор «Зенита» отметил вклад ушедших из клуба игроков в 4-е подряд чемпионство.
«Хочу отметить всех игроков. И наших четырехкратных чемпионов, среди которых и Артем Дзюба, и Сердар Азмун, которому мы обязательно вручим медаль, и Ярослав Ракицкий, для которого тоже есть медаль, и Вильмар Барриос, и Михаил Кержаков, и Далер Кузяев, и Саша Ерохин, и Мага Оздоев, ну и, конечно, наш четырехкратный чемпионский тренерский штаб во главе с Сергеем Богдановичем Семаком.
Также хочу отметить и тех ребят, у которых сейчас три титула, два, или даже всего лишь один.
Хочу отметить всех и каждого, в том числе тех, кто уже не играет в «Зените», – без их игры, без их самоотдачи не было бы этих четырех титулов подряд», – сказал Александр Медведев.