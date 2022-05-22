Хасан Салихамиджич: «Агент Левандовского запудрил ему мозги. У Роберта контракт до 2023 года, и он его выполнит»

обвинил агента Роберта Левандовского в негативном влиянии на игрока.

«У Левандовского контракт до 2023 года, и он его выполнит. Мы не будем обсуждать внутренние дела, предложения и тому подобное. У него еще год контракта.

Мы поговорили с его агентом и очень четко сказали, что планируем будущее с ним. Мы сделали предложение с очень четкой суммой и сроком. Я удивлен, что агент публично говорит по-другому.

Агент Левандовского запудрил ему мозги – весь год он пытался вскружить ему голову. Это неприемлемо.

Мы с большим уважением относимся к Левандовскому. всегда вела себя с ним корректно и всегда выказывала ему максимальное уважение», – заявил спортивный директор «Баварии».

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