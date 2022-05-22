Пеп о чемпионстве: «Мы легенды, нас будут помнить. С таким соперником, как «Ливерпуль», я не сталкивался за всю свою жизнь»

прокомментировал победу в чемпионате Англии.

В заключительном туре «горожане» обыграли «Астон Виллу» (3:2), хотя уступали 0:2 по ходу второго тайма.

«Последние матчи всегда особенные и полны эмоций. «Астон Вилла» отдала все силы, но первый гол все изменил. Мы должны были разобраться с этим.

Мы легенды. Если игроки становятся чемпионами в этой стране четыре раза за пять лет, значит, они особенные. Нас будут помнить.

Выиграть дома перед своими болельщиками – лучшее чувство. Когда мы сравняли, сразу появилось ощущение, что забьем и третий гол.

Значимость этого достижения подчеркивается силой нашего соперника, за всю свою жизнь я не сталкивался с такой командой, как . Поздравляю их – каждую неделю они делали нас сильнее.

Сейчас у меня нет желания и энергии думать о следующем сезоне. Мы снова чемпионы», – сказал главный тренер «Сити».

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