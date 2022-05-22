Грилиш о чемпионстве: «Я едва не заплакал, когда трофей оказался у меня в руках. Играть в «Сити» сложнее, чем я думал»

поделился впечатлениями после победы в АПЛ в составе «Манчестер Сити».

Полузащитник перешел в «Сити» год назад из и стал чемпионом Англии в своем дебютном сезоне в составе «горожан».

«Это невероятно. Ребенком ты мечтаешь сыграть в АПЛ, а после этого – стать чемпионом. Я не могу описать это словами.

Когда я переходил в «Сити», меня спрашивали, что я хочу выиграть: АПЛ или Лигу чемпионов? Для меня это всегда была Премьер-лига. Я никогда не выигрывал ее раньше и сейчас очень рад.

Играть в сложнее, чем я думал. Я получал удовольствие от каждой минуты и вышел из зоны комфорта. Это было непросто.

Я знаю, что умею играть и уверен, что буду играть в будущем. Я чувствую, что внес свой вклад, забил на прошлой неделе. Я могу дать команде больше, я понимаю, что должен играть значимую роль.

Я едва не расплакался, когда трофей оказался у меня в руках», – сказал хавбек «Сити».

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