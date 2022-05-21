Леонардо уйдет из «ПСЖ», Кампуш – главный претендент на пост спортивного директора. Его предложил Мбаппе

У появится новый спортивный директор.

Как сообщает ESPN, покинет свою должность. Главный кандидат на его место – , в данный момент занимающий пост стратегического советника в «Сельте». До этого он работал спортивном директором «Лилля».

Отмечается, что кандидатуру португальского специалиста предложил во время переговоров с клубом. Кампуш работал в «Монако», когда Мбаппе выступал за этот клуб.

Леонардо занимал должность спортивного директора «ПСЖ» с 2019 года.

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