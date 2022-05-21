Леонардо уйдет из «ПСЖ», Кампуш – главный претендент на пост спортивного директора. Его предложил Мбаппе

У «ПСЖ» появится новый спортивный директор.
Как сообщает ESPN, Леонардо покинет свою должность. Главный кандидат на его место – Луиш Кампуш, в данный момент занимающий пост стратегического советника в «Сельте». До этого он работал спортивном директором «Лилля».
Отмечается, что кандидатуру португальского специалиста предложил Килиан Мбаппе во время переговоров с клубом. Кампуш работал в «Монако», когда Мбаппе выступал за этот клуб.
Леонардо занимал должность спортивного директора «ПСЖ» с 2019 года.
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