Месси о сезоне в «ПСЖ»: «Остался горький привкус после вылета из ЛЧ в паре, где мы были лучше. Очень рад выиграть Лигу 1»

подвел итоги первого сезона в .

«Сезон закончился, и я хочу поблагодарить одноклубников за то, как они относились ко мне с тех пор, как я приехал, и семью за то, что они всегда сопровождали и поддерживали меня.

Этот год отличался от других из-за всего, что произошло, но в итоге мы выиграли чемпионат, чему я очень рад, потому что для меня много значит выиграть первый трофей в «ПСЖ».

У нас остался горький привкус поражения после вылета из Лиги чемпионов в паре [с ], где мы были лучше. В то же время я хочу ощутить радость от того, что добавил в коллекцию еще один титул, что также было одной из целей.

Конечно, в 2022 году нас ждет много хорошего. Это будет важный год, и мы собираемся бороться, чтобы быть амбициозными во всем. Увидимся!» – написал форвард «ПСЖ».

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