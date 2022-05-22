«Реал» рассматривает подписание Левандовского, Кейна, Леау, Нкунку или Нуньеса после срыва трансфера Мбаппе

«Реал» хочет подписать топ-игрока в атаку после срыва трансфера .

Мадридский клуб начал работать над переходом нового игрока в группу атаки, сообщает As.

рассматривает возможность трансфера Роберта Левандовского из «Баварии», из , Рафаэла Леау из , Кристофера Нкунку из «Лейпцига» и Дарвина Нуньеса из «Бенфики».

Мбаппе остался в «ПСЖ» – еще на 3 года. Отбили у «Реала», соблазнили огромной зарплатой и бонусом за подписание

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам