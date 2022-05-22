«Реал» рассматривает подписание Левандовского, Кейна, Леау, Нкунку или Нуньеса после срыва трансфера Мбаппе

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«Реал» хочет подписать топ-игрока в атаку после срыва трансфера Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб начал работать над переходом нового игрока в группу атаки, сообщает As.

«Мадрид» рассматривает возможность трансфера Роберта Левандовского из «Баварии», Харри Кейна из «Тоттенхэма», Рафаэла Леау из «Милана», Кристофера Нкунку из «Лейпцига» и Дарвина Нуньеса из «Бенфики».

Мбаппе остался в «ПСЖ» – еще на 3 года. Отбили у «Реала», соблазнили огромной зарплатой и бонусом за подписание

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