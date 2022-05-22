«Реал» рассматривает подписание Левандовского, Кейна, Леау, Нкунку или Нуньеса после срыва трансфера Мбаппе

«Реал» хочет подписать топ-игрока в атаку после срыва трансфера Килиана Мбаппе.
Мадридский клуб начал работать над переходом нового игрока в группу атаки, сообщает As.
«Мадрид» рассматривает возможность трансфера Роберта Левандовского из «Баварии», Харри Кейна из «Тоттенхэма», Рафаэла Леау из «Милана», Кристофера Нкунку из «Лейпцига» и Дарвина Нуньеса из «Бенфики».
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