Юрген Клопп: «Мы все знаем Джеррарда, на 100% ясно, что он хочет, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом»

пошутил о возможной роли в борьбе за титул .

Сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой» в заключительном туре чемпионата. Если команда Джеррарда отберет у «Сити» очки, а «Ливерпуль» выиграет свой матч против «Вулверхэмптона», то чемпионом станет команда Клопп.

«С есть такая проблема: если ты не показываешь лучший футбол, то можешь получить хороший пинок. Если вы играете на максимум, то можете заработать ничью. Но у «Астон Виллы» есть свои цели.

Мы все знаем Стиви, на 100% ясно, что он хочет, чтобы стал чемпионом. Но он не играет (смеется). Он тренер «Астон Виллы», и он захочет победить», – сказал Клопп.

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