Клопп о шансах «Ливерпуля» на титул АПЛ в борьбе с «Сити»: «Маловероятно, но возможно. Этого достаточно»

высказался о чемпионской гонке в .

«Ливерпуль» обыграл (2:1) и сократил отставание от до 1 очка.

«Наша игра с девятью изменениями в составе [по сравнению с предыдущим матчем] – выдающаяся.

Я увидел сенсационные выступления игроков, у которых нет игрового ритма. Увидел психологию, когда мы уступали 0:1, пропустив в ситуации, в которой мы могли заработать штрафной. Мы все были немного возмущены, но парни успокоились.

Мы забили замечательный гол, мы никогда не выпадали из игры, но снова в нее вернулись. Во втором тайме мы продолжали идти вперед, были моменты, когда мы недостаточно хорошо контролировали мяч, затем забили, сделав счет 2:1, а потом все стало нормально.

Топовая игра, невероятное выступление, девять изменений. Это сработало благодаря игрокам. Если бы это не сработало, это на 1000% было бы моей ответственностью.

– Титул все еще маловероятен?

– Конечно, маловероятен, потому что «Сити» играет дома против «Астон Виллы», которая еще проведет матч в четверг. Против «Бернли» [«Вилле»] будет тяжело, они борются за выживание.

Но это футбол. Я думаю, что в тот раз, когда «Сити» стал чемпионом [в 2019 году], это произошло из-за 11 миллиметров (защитник «Манчестер Сити» в матче с «Ливерпулем» выбил мяч, который почти полностью пересек линию ворот – прим. Sports.ru).

Если кто-то хочет, чтобы мы стали чемпионами, то прежде всего мы должны победить, а «Астон Вилле» нужно набрать очко в матче с «Сити». Это возможно, маловероятно, но возможно. Этого достаточно», – сказал главный тренер .

«Ман Сити» станет чемпионом Англии, если обыграет «Астон Виллу» Джеррарда в последнем туре. «Горожане» опережают «Ливерпуль» на 1 очко

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