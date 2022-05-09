Стивен Джеррард: «Ливерпуль» – лучший клуб мира сейчас, возможно. Но любой команде можно создать проблемы»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Стивен Джеррард считает «Ливерпуль» лучшей командой мира.

«Это команда топ-уровня. Возможно, лучшая команда мира сейчас. Мы хорошо понимаем, какой вызов нас ждет.

Я неоднократно говорил, с каким уважением отношусь к тренеру «Ливерпуля» и его тренерскому штабу.

Ты либо боишься эту команду, либо ты расправляешь плечи и стараешься найти свои моменты в игре.

Против любой команды мира на поле можно найти момент, когда ей можно создать проблемы.

Понимаем, какой вызов нас ждет, но мы предвкушаем его и ждем», – сказал бывший капитан «Ливерпуля», который сейчас тренирует «Астон Виллу».

«Вилла» Джеррарда примет «Ливерпуль» 10 мая в перенесенном матче 33-го тура АПЛ.

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