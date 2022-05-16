Клопп о борьбе за АПЛ: «Не жду, что «Ман Сити» потеряет очки. Не знаю, когда они делали это два раза подряд»

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Саутгемптон Футбол

Юрген Клопп высказался о борьбе «Ливерпуля» с «Ман Сити» за титул АПЛ.

«Ман Сити» опережает «Ливерпуль» на 4 очка после ничьей с «Вест Хэмом». У мерсисайдцев на игру меньше, и завтра они сыграют с «Саутгемптоном».

«Я с нетерпением жду завтрашнего матча. Не знаю, когда «Ман Сити» терял очки два раза подряд в прошлый раз, а «Астон Вилле» придется играть посреди недели. Они не привыкли к такому. Я не жду, что «Ман Сити» потеряет очки.

Посмотрим, кто сыграет у нас. После 120 проведенных минут [против «Челси» в финале Кубка Англии] нужно, чтобы игроки не сошли с ума. Посмотрим. «Саутгемптон» попытается обыграть нас», – сказал тренер «Ливерпуля».

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