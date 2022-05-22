Эмир Катара напрямую общается с Зиданом о работе в «ПСЖ». Позиция тренера смягчилась – категоричных отказов, как раньше, нет

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Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ», несмотря на появившиеся ранее сообщения.

Как утверждает RMC Sport, с Зиданом напрямую общается эмир Катара и обсуждает с ним возможную работу француза в «ПСЖ».

В декабре эмир Катара уже пытался уговорить экс-тренера «Реала» присоединиться к клубу, но тогда Зидан ответил категорическим отказом, ссылаясь на то, что, возглавив «ПСЖ», не сможет претендовать на пост тренера сборной Франции.

Сейчас взгляд Зидана на ситуацию несколько изменился. Хоть работа в сборной Франции и остается для него приоритетом, на этот раз Зинедин не ответил отказом и выслушивает предложения, поступающие со стороны «ПСЖ».

Несмотря на это, до назначения Зидана на пост тренера «ПСЖ» еще далеко. 

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