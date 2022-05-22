Гвардиола о том, что фанаты «МЮ» будут болеть за «Ман Сити», а не за «Ливерпуль»: «Будем рады, если они захотят присоединиться к нам на улицах, но нужны голубые футболки»

предложил фанатам отпраздновать победу в АПЛ.

Тренеру «Манчестер Сити» задали вопрос о том, что фанаты «Манчестер Юнайтед» будут поддерживать «Сити», а не «Ливерпуль» в воскресенье.

«Получается, фанатам «Юнайтед» нравится «Сити» больше, чем «Ливерпуль»? О мой бог, я не знал этого.

Будем рады, если фанаты «Юнайтед» захотят присоединиться к нам на улицах, но им нужно будет надеть голубые футболки. Они должны будут сделать это.

Я ошибся, когда сказал, что все в этой стране хотят победы , – сказал тренер «Манчестер Сити».

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