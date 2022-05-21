Непомнящий о Дзагоеве: «Один из немногих отечественных игроков, умевших отдать последний пас»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Валерий Непомнящий Алан Дзагоев Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Непомнящий высказался об уходе хавбека Алана Дзагоева из ЦСКА.

— На сколько процентов Дзагоев себя реализовал?

— Могу сказать, что Дзагоев — один из немногих отечественных футболистов, кто умел отдать последний пас. Но потом, увы, я стал наблюдать, что он все меньше и меньше играет. Слишком частые травмы...

— С чем связан такой травматизм?

— Не мне об этом говорить. Не знаю, не понимаю... Но мне было очень обидно, что Алан в последние годы мало играл. Либо каждый его выход на поле сопровождался риском того, что он получит очередное повреждение задней поверхности бедра или еще что-то с ним случится...

— Сейчас из молодых игроков РПЛ кто-то напоминает вам Дзагоева?

— Пожалуй, Захарян. Правда, динамовец более подвижный и мобильный. Но вот по футбольной мысли они похожи.

— А кого напоминает вам Дзагоев из игроков прошлого?

— Я бы не хотел сравнивать его с Добровольским, Черенковым. Мне кажется, Дзагоев ближе к Лоськову. И стандарты исполнял, и проникающие передачи отдавал. Такая параллель напрашивается.

— В общем, его уход из ЦСКА логичен?

— С одной стороны, вроде бы логично, а с другой — досадно. Вот весной в ЦСКА пришли четыре легионера. Да, все они с качествами, но каждый играет за себя. В итоге мы видели постоянные разрывы.

А Дзагоев как раз связывал действия полузащитников, был хорош именно в комбинационной игре, – сказал экс-советник президента ЦСКА по спортивным вопросам.

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