Пономарев об уходе Фернандеса: «Слава богу! Из него сделали какого-то идола, а его игра для кухарок»

Владимир Пономарев рад тому, что приостановит карьеру.

«И слава богу! Корреспонденты сделали из него какого-то идола, супер Марио.

Он не играет в обороне, не умеет, все проигрывает. Его игра для кухарок. Он подключается в атаку, когда ему вздумается, так называемый свободный художник, он ни за кого ни черта не хочет отвечать. Он подключается в атаку, да, потому что его там впереди никто не держит, правильно. А сзади-то кто будет обороняться?

Сколько мы из-за него проиграли матчей и сборная сколько проигрывала. И последний матч мы из-за него проиграли, из-под него забили гол головой со штрафной площади. А вы все: «Супер Марио, супер Марио».

Так что ничего страшного не произошло, пускай уходит, у нас есть кому его заменить, вон молодежка играет неплохо. Думаю, с этим проблем не возникнет, только правильно в обороне надо играть, правильно всех расставить и научить играть, вот и все», – сказал бывший футболист .

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