Гари Линекер: «Нытье, что решение Мбаппе остаться разрушает спорт, – это чересчур. Испанские гиганты всегда платили огромные деньги за суперзвезд»

прокомментировал решение остаться в .

Нападающий парижан продлил контракт до 2025 года, отказав «Реалу».

Ла Лига объявила, что пожалуется в УЕФА по этому поводу, указав на огромные убытки парижского клуба.

«Я люблю испанский футбол, но нытье о том, что решение Мбаппе остаться в «ПСЖ» разрушает спорт, – это уже чересчур.

Два испанских гиганта всегда привлекали суперзвезд и платили за них огромные деньги. Ни у кого больше не было шанса. Невозможно, чтобы все всегда было по-твоему», – написал бывший нападающий сборной Англии в твиттере.

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