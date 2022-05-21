Президент «ПСЖ» о контракте с Мбаппе: «Исключительный момент. Величайшие главы в нашей истории еще впереди»

Президент «ПСЖ» высказался о новом соглашении с .

«Продление контракта с Килианом Мбаппе знаменует собой исключительный момент в истории нашего клуба и является отличной новостью для болельщиков по всему миру.

С тех пор как Килиан стал членом нашей семьи, он достиг величия, не свойственного людям такого возраста, во всех аспектах. Продлив контракт, он станет основой будущего нашего клуба как на поле, так и за его пределами.

Я невероятно горд и рад – за Килиана, за фанатов, за всю семью «ПСЖ», рад, что мы продолжим наше прекрасное совместное путешествие. Величайшие главы в истории клуба еще впереди», – сказал Аль-Хелайфи.

Мбаппе о новом контракте с «ПСЖ»: «Убежден, что могу продолжать расти в клубе, который дает все возможности выступать на высшем уровне»

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