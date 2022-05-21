Ла Лига пожалуется в УЕФА на «ПСЖ» из-за Мбаппе: «Возмутительно, что клуб с такими убытками способен заключить подобное соглашение»

Ла Лига пожалуется в УЕФА на стремление «ПСЖ» продлить контракт с .

хочет заявить о том, что соглашение такого рода ставит под угрозу экономическую стабильность европейского футбола, сотни тысяч рабочих мест, целостность соревнований – не только международных, но и внутренних.

Возмутительно то, что такой клуб, как «ПСЖ», сообщивший в прошлом сезоне об убытках в размере более чем 220 млн евро и накопивший свыше 700 млн евро убытков за предшествующие периоды (при этом рапортуя о сомнительных спонсорских поступлениях), выплачивающий футболистам около 650 млн евро, способен заключить подобное соглашение, в то время как у клубов, которые могли бы подписать такого игрока без ущерба своему зарплатному фонду, такой возможности нет.

Ла Лига подаст жалобу на «ПСЖ» в УЕФА, административные и налоговые органы Франции и органы Европейского Союза с целью и дальше защищать экономическую экосистему европейского футбола и ее устойчивость.

В прошлом Ла Лига уже подавала в УЕФА жалобы на несоблюдение правил финансового фэйр-плей со стороны «ПСЖ», и они были удовлетворены. УЕФА наложил санкции на клуб, а Спортивный арбитражный суд их отменил, приняв странное решение.

Ла Лига и многие другие европейские футбольные органы надеялись, что президент «ПСЖ» , став членом исполкома УЕФА, руководителем Ассоциации европейских клубов, воздержится в дальнейшем от подобной практики и поймет, что она очень вредна, но все вышло наоборот. Инвестиции в «ПСЖ» должны быть немыслимыми, поскольку у него неприемлемый фонд заработной платы и колоссальные финансовые потери в прежние годы. Он нарушает действующие правила и правила экономического контроля, действующие во Франции.

Такое поведение еще раз демонстрирует то, что государственные клубы не уважают и не хотят уважать правила такой важной сферы, как футбол. А правила эти необходимы для защиты сотен тысяч рабочих мест.

Такое поведение президента ставит европейский футбол под угрозу уровня создания Суперлиги Европы», – сказано в заявлении.

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