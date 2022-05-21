«Спартак» стал 10-м в РПЛ, повторив свой антирекорд

«Спартак» закончил чемпионат России на 10-м месте.

Московская команда в эту субботу проиграла «Химкам» (1:2). По итогам 30 туров на счету красно-белых 38 очков. Столько же у «Ростова», но дончане расположились выше москвичей в таблице за счет результатов очных матчей (1:1, 3:2).

«Спартак» повторил свой антирекорд в рамках постсоветского периода. Ранее команда заканчивала чемпионат на 10-й позиции в 2003 году.

До зимнего перерыва пост главного тренера «Спартака» занимал , во второй части сезона на этой должности работал .

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