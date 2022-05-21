«Спартак» отстал от «Зенита» на 27 очков, став 10-м в РПЛ. До прихода Ваноли было 9-е место с отставанием 15 баллов

«Спартак» завершил сезон с огромным отставанием от чемпиона.

Золотые медали в Премьер-лиге завоевал «Зенит». Санкт-петербургская команда заняла 1-е место, набрав 65 очков.

«Спартак» завершил чемпионат на 10-й позиции. В активе красно-белых 38 очков. Таким образом, итоговое отставание от «Зенита» составило 27 баллов.

По ходу сезона в «Спартаке» сменился главный тренер. До зимнего перерыва командой руководил . На момент увольнения португальца «Спартак» занимал 9-е место в таблице, отставая от «Зенита» на 15 очков по итогам 18 туров.

Заключительный отрезок чемпионата, вместивший в себя 12 матчей, красно-белые провели под руководством тренера . На этом этапе их отставание от увеличилось на 12 очков, и московская команда сползла с 9-го на 10-е место, что стало повторением антирекорда «Спартака» в рамках постсоветского периода истории.

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