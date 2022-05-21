«Динамо» закончило сезон РПЛ выше других московских клубов, «Спартак» – ниже всех

добилось наилучшего результата среди московских клубов в завершившемся чемпионате Премьер-лиги.

Бело-голубые заняли 3-е место в таблице по итогам 30 туров. В активе «Динамо» 53 очка.

расположился на 5-й позиции. На счету этой команды 50 очков.

стал 6-м по итогам сезона. Красно-зеленые набрали 48 очков.

Худшее положение среди московских клубов – у «Спартака». Эта команда заняла 10-е место в чемпионате, набрав 38 очков.

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